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Регионы России

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vivo представила смартфон X500 Pro Max с камерой 200 Мп и увеличенной батареей

vivo представила смартфон X500 Pro Max с камерой 200 Мп и увеличенной батареей

Компания vivo анонсировала новую модель смартфона X500 Pro Max, который отличается от стандартной версии улучшенной камерой и увеличенной ёмкостью аккумулятора.

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