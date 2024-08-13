Американская база на газовом месторождении в Сирии попала под обстрел

Американская авиабаза в Сирии подверглась обстрелу. По информации агентства Reuters, в провинции Дейр эз-Зор под обстрел попало газовое месторождение «Снаряды, выпущенные в направлении авиабазы США на газовом месторождении в сирийской провинции, не попали в объект», - указали журналисты со ссылкой на двух американских чиновников.
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