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Украинский пленный заявил о желании бойцов ВСУ идти на Киев

Украинский пленный заявил о желании бойцов ВСУ идти на Киев

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не желают сдаваться и складывать оружие, так как после завершения боевых действий хотят идти на Киев, заявил разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ Евгений Бодейко, взятый в плен в Херсонской области.

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