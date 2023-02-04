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Медведев заявил, что сочувствует людям Донбасса, а не европейцам, страдающим от решений ЕС о военной помощи Украине

Медведев заявил, что сочувствует людям Донбасса, а не европейцам, страдающим от решений ЕС о военной помощи Украине

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что он сочувствует людям Донбасса, а не европейцам, которые страдают от решений ЕС о военной помощи Украине.

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