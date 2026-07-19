Макиавелли мог бы дать Путину кое-какой совет. На Западе пришли бы в ужас

Эта статья — ответ на публикацию Пола Стейгана Пол Стейган опубликовал в начале месяца интересную статью о том, что бы Никколо Макиавелли посоветовал Владимиру Путину, чтобы положить конец конфликту на Украине.
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