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Врач Николаева призвала россиян с проблемами ЖКТ отказаться от гречки на ночь

Врач Николаева призвала россиян с проблемами ЖКТ отказаться от гречки на ночь

Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева порекомендовала россиянам с нарушениями пищеварения избегать употребления гречневой каши в вечернее время.

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Комментарии
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Boris Max
Интересно откуда берутся такие врачи? Помню компанию масло сливочное вредно, яйца только два яйца в месяц... а сегодня эта &quot;умная&quot; врач говорит нужно, можно и много ....
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