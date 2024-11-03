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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова о том, что ее назвали в честь Кабаевой: «Для меня имя Алина – это символ борца»

– Ходит легенда, что вас назвали в честь другой выдающейся спортсменки – гимнастки Алины Кабаевой… – Это действительно так.

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