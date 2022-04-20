https://esoreiter Эксперт рассказал, кто просверлил дырку в обшивке корабля «Союз МС-09» Технологическое отверстие, обнаруженное в обшивке российского космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году, было сделано американкой Сериной Ауньон-Чэнселлор.