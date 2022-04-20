Тайная доктрина

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Эксперт рассказал, кто просверлил дырку в обшивке корабля «Союз МС-09»

Эксперт рассказал, кто просверлил дырку в обшивке корабля «Союз МС-09»

https://esoreiter   Эксперт рассказал, кто просверлил дырку в обшивке корабля «Союз МС-09» Технологическое отверстие, обнаруженное в обшивке российского космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году, было сделано американкой Сериной Ауньон-Чэнселлор.

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