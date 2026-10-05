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МОСИНФОРМ

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Собянин: Более 100 электросудов планируют заложить на Московской верфи до 2030 года

Собянин: Более 100 электросудов планируют заложить на Московской верфи до 2030 года

Московская верфь в Нагатинском Затоне до 2030 года планирует заложить более 100 электросудов. О развитии судостроения и речного транспорта столицы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

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