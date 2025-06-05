Тулякам рассказали, как получить дополнительные целевые баллы при приеме в вуз

В Тульской области в феврале-мае состоялись профориентационные встречи медицинских специалистов со школьниками, чтобы заинтересовать их профессией врача, как передает пресс-служба регионального минздрава.
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