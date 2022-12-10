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Капризов набрал очки в 14-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Эдмонтоном». Рекорд России у Малкина – 15

Капризов набрал очки в 14-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Эдмонтоном». Рекорд России у Малкина – 15

Кирилл Капризов сделал передачу в матче с «Эдмонтоном», набрав очки в 14-м матче подряд. Форвард «Миннесоты» ассистировал Матсу Зукарелло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (2:5).

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