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Регионы России

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«Лейкерс» одержали уверенную победу над «Сакраменто» в предсезонном матче НБА

«Лейкерс» одержали уверенную победу над «Сакраменто» в предсезонном матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кингз» Ник Клиффорд, набравший 23 очка. Для клуба «Сакраменто» также отметились Эйкафф с 19 очками, а Плоуден и Рэйно – по 12 очков.

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