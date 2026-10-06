«Лейкерс» одержали уверенную победу над «Сакраменто» в предсезонном матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кингз» Ник Клиффорд, набравший 23 очка. Для клуба «Сакраменто» также отметились Эйкафф с 19 очками, а Плоуден и Рэйно – по 12 очков.
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