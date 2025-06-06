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Маска обвинили в предательстве Трампа

Маска обвинили в предательстве Трампа

Бывший советник действующего президента США Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон раскритиковал миллиардера Илона Маска, занимавшего должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE), за предательство американского лидера.

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