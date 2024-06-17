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В Кремле считают нагнетанием напряженности заявление генсека НАТО о ЯО

В Кремле считают нагнетанием напряженности заявление генсека НАТО о ЯО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 17 июня, в ходе брифинга с журналистами прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности использования ядерного оружия.

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