В Кремле считают нагнетанием напряженности заявление генсека НАТО о ЯО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 17 июня, в ходе брифинга с журналистами прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности использования ядерного оружия.
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