Среди индусов корова особо почитаема и сравнивается с матерью и даже богами. У нас же при слове «корова» обычно возникает образ нечто неуклюжего и не очень умного.
Коровы
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Среди индусов корова особо почитаема и сравнивается с матерью и даже богами. У нас же при слове «корова» обычно возникает образ нечто неуклюжего и не очень умного.
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