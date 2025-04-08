Эксперты ВОЗ забили тревогу из-за невосприимчивости грибков к препаратам

ВОЗ: смертность от микозов достигла 88% из-за их устойчивости к лекарствамЭксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали два доклада, посвященных проблеме устойчивости грибковых инфекций к препаратам.
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