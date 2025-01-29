«Руспродсоюз»: половина исков к розничным сетям касается магазинов «Светофор»

Почти половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям связана с магазинами «Светофор». Об этом 29 января заявил исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
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