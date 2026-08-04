Можем, когда надо: отечественная посткремниевая электроника

31 июля 2026 года ученые Московского физико-технического института объявили о создании первой в России технологии изготовления транзисторов на основе дисульфида молибдена — двумерного полупроводника толщиной всего 0,65 нанометра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии