Ким Кардашьян заинтриговала фанатов новым таинственным бойфрендом

Звезда не спешит признаваться, с кем она встречается. Ким Кардашьян заинтриговала новым бойфрендом LEGION-MEDIAНа днях Ким Кардашьян взбудоражила своих фолловеров, опубликовав на своей страничке в социальной сети серию снимков с таинственным эффектным брюнетом.
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