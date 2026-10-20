© Илья Питалев/РИА НовостиВ ближайшие дни в столичном регионе ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха заметно повысится, в том числе ночью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Кузбассе опекун...
- ХЛ Сенатор Пушков: ч...
- Козырь: эвакуиров...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым