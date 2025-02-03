Коляда, коляда, отворяй ворота!14 января 2025 года в ГУО ´Детский сад № 76 г. Бобруйска´ состоялось музыкальное развлечение ´Калядкі´.
Калядкі
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Коляда, коляда, отворяй ворота!14 января 2025 года в ГУО ´Детский сад № 76 г. Бобруйска´ состоялось музыкальное развлечение ´Калядкі´.
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