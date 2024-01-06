Полиция прослушивала звонки экс-главы IBU Бессеберга. В его разговорах обсуждалась помощь россиянам в допинг-вопросах

Об этом пишет VG. Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял организацию.