Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-премьер Израиля Беннет накричал на телеведущего из-за вопрос о детях Газы

Экс-премьер Израиля Беннет накричал на телеведущего из-за вопрос о детях Газы

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пришел в ярость из-за вопроса ведущего британского телеканала Sky News о том, что будет с палестинскими детьми, которые остались в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.

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Комментарии
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J
Jubar
Это уже фашизм.
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