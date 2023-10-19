Миллеровская межрайонная прокуратура: установлен новый подход к определению «нуждаемости» семьи в государственной социальной помощи

Федеральным законом от 24.07.2023 № 342-ФЗ внесены изменения в ФЗ «О государственной социальной помощи» и ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».