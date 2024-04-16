"Воюй, пока не погибнешь". Украинцы пришли в ярость от нового закона Рады – сражаться "до последнего выжившего" они не собираются

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© AP Photo / Scott HeppellСегодня 1,5K прочитали Верховная Рада отменила демобилизацию после трех лет службы.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Всем ПиТарасам посвящается... У Зели заказ на вашу территорию, вернее, условно вашу, по факту она уже давно не ваша, а то, что еще считается вашим, ваши западные друзья заберут в счёт погашения долгов за поставленные бабки, вооружение и боеприпасы. Чтобы не было лишних тёрок с аборигенами, аборигенов луше всего уничтожить. Да, да, угадайте, кто подсказал такое решение, кто уже обкатал такой сценарий? Вы аху..те - это ваши лепшие дружбаны пиндосы! Перефразируя слова из &quot;Кин-дза-дза&quot;: &quot; А ПиТарас (Скрипач) не нужен, родной, он только топливо жрёт.&quot;
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