"Воюй, пока не погибнешь". Украинцы пришли в ярость от нового закона Рады – сражаться "до последнего выжившего" они не собираются

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Леонид Ла Рошель

Всем ПиТарасам посвящается... У Зели заказ на вашу территорию, вернее, условно вашу, по факту она уже давно не ваша, а то, что еще считается вашим, ваши западные друзья заберут в счёт погашения долгов за поставленные бабки, вооружение и боеприпасы. Чтобы не было лишних тёрок с аборигенами, аборигенов луше всего уничтожить. Да, да, угадайте, кто подсказал такое решение, кто уже обкатал такой сценарий? Вы аху..те - это ваши лепшие дружбаны пиндосы! Перефразируя слова из "Кин-дза-дза": " А ПиТарас (Скрипач) не нужен, родной, он только топливо жрёт."