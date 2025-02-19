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Депутат Дубинский: 97% предпочтут швабру Зеленскому по результатам опроса

Депутат Дубинский: 97% предпочтут швабру Зеленскому по результатам опроса

Депутат Александр Дубинский сравнил президента Украины Владимира Зеленского с шваброй, заявив, что 97% респондентов выбрали бы её вместо нынешнего лидера.

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