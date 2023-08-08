До конца 2023 года в нашей стране начнет работать система долговременного ухода за пожилыми и маломобильными гражданами.
Будет создана система пожизненной помощи старикам
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мда послушаешь Голикову и понимаешь, что она как и статистика в России свободный художник, лепит горбушки по цифрам, а народ вымирает темпами которые были в ВОВ, а рождаемость падает... Численность населения в России растет за счет повальной выдачи пришлым Российского гражданства и не важно что с русским языком человек вообще не дружит..... Так как можно проводит в государстве политику голодомора простого народа со стариками устроив им геноцид....
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