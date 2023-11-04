Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

Леонид Никитин

Плевать нам на то что казахи в экономике мутят, это всё решаемо. Но вот то, что там начали русофобию разгонять невиданными темпами и ещё круче чем у хохлов, это точно ведет к войне. И из наших властных структур ни слова об этом, всё хорошо, мы друзья как и с хохлами было.