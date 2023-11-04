@ @usinkaz Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране.
Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России
Комментарии
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Леонид Никитин
Плевать нам на то что казахи в экономике мутят, это всё решаемо. Но вот то, что там начали русофобию разгонять невиданными темпами и ещё круче чем у хохлов, это точно ведет к войне. И из наших властных структур ни слова об этом, всё хорошо, мы друзья как и с хохлами было.
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Марьяжат.
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1 д.
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