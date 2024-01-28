Глава Минприроды Козлов: тепло сохранится на Земле еще 10 тысяч лет

Сейчас Земля находится в межледниковом периоде, и теплый климат сохранится еще 10 тысяч лет. Такое заявление сделал глава Минприроды России Александр Козлов, ссылаясь на данные полярной станции «Восток», сообщило РИА «Новости».
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