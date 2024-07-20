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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобков о работе с Хартли: «К вратарям у него были вопросы. Необоснованные, скажем так. Его больше пытались успокоить»

– Боб Хартли [в «Авангарде»] вообще к вратарям не лез? – У него были вопросы, конечно. Но, скажем так, необоснованные.

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