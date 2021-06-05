«Зенит» заплатил 3,45 млн евро за Чистякова. «Ростов» получил еще и права на Прохина

Стали известны подробности о переходе защитника Дмитрия Чистякова в «Зенит» из «Ростова». Напомним, что россиянин выступал за «Зенит» в минувшем сезоне на правах аренды из «Ростова».
Популярные статьи
- Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Алексей Ягудин о количестве зрителей на «Алых парусах»: «Эти люди с тестами или вакцинированные? Пипец! Что, ###, происходит?»
- Сафин о футбольной сборной России: «Заслуженные мастера спорта »
Свежие комментарии