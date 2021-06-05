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«Зенит» заплатил 3,45 млн евро за Чистякова. «Ростов» получил еще и права на Прохина

Стали известны подробности о переходе защитника Дмитрия Чистякова в «Зенит» из «Ростова». Напомним, что россиянин выступал за «Зенит» в минувшем сезоне на правах аренды из «Ростова».

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