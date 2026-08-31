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Болельщики и игроки «Торпедо» съездили на экскурсию по нижегородским местам в Москве

Болельщики и игроки «Торпедо» съездили на экскурсию по нижегородским местам в Москве

К старту нового сезона КХЛ возобновился проект Т-Тур — серия городских активностей от Т-Банка, объединяющая популярные городские локации, специальные предложения и офлайн-события для жителей и гостей городов России.

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