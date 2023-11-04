Как узнать, настоящий ли паспорт: новый сервис на Госуслугах

Вы когда-нибудь задумывались, настоящий ли паспорт у вашего собеседника? Может быть, вы собираетесь купить квартиру, взять кредит или заключить брак, и вам нужно быть уверенными в личности продавца, кредитора или будущего супруга.
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