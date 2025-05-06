Ставки на Третью мировую войну растут, но уроки Второй до сих пор не выучены – соцопрос на Западе

Накануне 80-летия разгрома гитлеровской Германии во Второй мировой войне британское издание The Guardian обнародовало данные опроса компании YouGov относительно распространенности страха мировой войны среди наших современников.
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