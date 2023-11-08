Производитель ортопедической обуви из ЮВАО вошел в ТОП-10 лучших работодателей страны

Компания-резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» вошла в топ-10 компаний по итогам Всероссийского рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс».
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