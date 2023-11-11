Винер о критериях FIG по допуску россиян: мы не рабы, рабы не мы

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировал критерии Международной федерация гимнастики (FIG) по допуску россиян к международным стартам, передает "Матч ТВ".
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