Географическая точка успеха: чем манят туриста жгучие и прекрасные Сочи

Даже сами сочинцы приноровились отдыхать подальше от своего города-рая. Малая родина не по карману. Почему она все равно лучше любого Дубая? И что творится в соседней Анапе после сражений с мазутом на пляжах?Все это - в репортаже обозревателя «КП».