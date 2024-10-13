Упадок Европы уже не остановить, — Bloomberg

Дмитрий Гурин

"У США и Китая тоже много проблем аналогичного порядка, но «обе эти страны имеют системы, которые в значительной степени централизуют принятие решений и генерируют огромные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии»." ..... вот не надо путать зеленое с мягким. У стран разный политический строй и как следствие разные экономические принципы управления финансами. В этом плане у Китая много выгоднее позиция.