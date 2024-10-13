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Русская весна

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Упадок Европы уже не остановить, — Bloomberg

Упадок Европы уже не остановить, — Bloomberg

Упадок Европы уже не остановить, пишет американское издание Bloomberg. Оно считает, что у ЕС «почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в этом жестоком мире».

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;У США и Китая тоже много проблем аналогичного порядка, но «обе эти страны имеют системы, которые в значительной степени централизуют принятие решений и генерируют огромные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии».&quot; ..... вот не надо путать зеленое с мягким. У стран разный политический строй и как следствие разные экономические принципы управления финансами. В этом плане у Китая много выгоднее позиция.
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