Упадок Европы уже не остановить, пишет американское издание Bloomberg. Оно считает, что у ЕС «почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в этом жестоком мире».
Упадок Европы уже не остановить, — Bloomberg
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
"У США и Китая тоже много проблем аналогичного порядка, но «обе эти страны имеют системы, которые в значительной степени централизуют принятие решений и генерируют огромные объемы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии»." ..... вот не надо путать зеленое с мягким. У стран разный политический строй и как следствие разные экономические принципы управления финансами. В этом плане у Китая много выгоднее позиция.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии