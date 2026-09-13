Главу польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского обвинила в системной русофобии официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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