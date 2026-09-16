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Регионы России

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Россельхознадзор распорядился уничтожить партию вакцины «Мультикан-8» после массовой гибели собак

Россельхознадзор распорядился уничтожить партию вакцины «Мультикан-8» после массовой гибели собак

Россельхознадзор принял решение об изъятии из обращения и последующем уничтожении 20-й серии вакцины для ветеринарного применения «Мультикан-8» производства ООО «Ветбиохим» (Россия).

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