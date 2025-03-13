Россия представила новый мощный трактор

Объединение «Ярославский трактор» запускает в производство новую сельхозмашину – Ярославец Я-250СХ. Базовая модель Ярославец Я-250, ставшая очередной модернизацией легендарного трактора Т-150, выпускается на расположенном под Ярославлем предприятии уже около трех лет.
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