Россия представила новый мощный трактор

Объединение «Ярославский трактор» запускает в производство новую сельхозмашину – Ярославец Я-250СХ. Базовая модель Ярославец Я-250, ставшая очередной модернизацией легендарного трактора Т-150, выпускается на расположенном под Ярославлем предприятии уже около трех лет.