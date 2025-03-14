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Опасная схема: мошенники манипулируют самозапретами на кредиты через Госуслуги

Опасная схема: мошенники манипулируют самозапретами на кредиты через Госуслуги

Опасная схема: мошенники манипулируют самозапретами на кредиты через Госуслуги Юлия ЧелкановаС увеличением числа онлайн-сервисов мошенники находят все новые способы для обмана граждан.

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