Глава фракции ЛДПР предложил провести независимый аудит в сфере ЖКХ

После серьезных коммунальных аварий, произошедших в отопительном сезоне 2023–2024 годов, когда тысячи людей оставались без отопления и горячей воды, депутаты Госдумы предложили Счетной палате проводить ежегодный аудит управляющих компаний в сфере ЖКХ.
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