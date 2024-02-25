Глава фракции ЛДПР предложил провести независимый аудит в сфере ЖКХ

После серьезных коммунальных аварий, произошедших в отопительном сезоне 2023–2024 годов, когда тысячи людей оставались без отопления и горячей воды, депутаты Госдумы предложили Счетной палате проводить ежегодный аудит управляющих компаний в сфере ЖКХ.