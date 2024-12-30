Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что у Киева и Запада после отказа от Стамбульских договоренностей есть все основания для возникновения обязательств профинансировать восстановление новых регионов России.
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