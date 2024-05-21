Не смог смириться с унижением: принцу Гарри пришлось отказаться от посещения свадьбы года

Принц Уильям снова «обошел» своего брата. Принцу Гарри пришлось отказаться от важного мероприятия LEGION-MEDIAПоследние полгода фанаты королевского семейства оживленно обсуждают предстоящее событие, которое заранее признано в Британии «свадьбой года».
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