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Улицы Петрозаводска превращаются в реки

Наступающая весна пугает жителей столицы Карелии Текст: Елена Малишевская Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова сообщает, что комитет ЖКХ работает круглосуточно и без выходных: бригады откачивают воду, где нет ливневой системы, устраняют засоры при необходимости.

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