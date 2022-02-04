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«Дзюба может решить исход любой игры. Он еще не в том возрасте, когда не нужно думать о сборной». Вайсс о форварде

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс, возглавлявший ранее «Сатурн», оценил вероятность возвращения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.

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