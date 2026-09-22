Потеря военного истребителя F-16 на американской базе в Германии

Военный истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение в районе американской базы Шпангдалем на западе Германии, сообщил телеканал NTV 22 сентября со ссылкой на местные власти.
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