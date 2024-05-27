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Детское радио

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В «Три вокзала. Депо» построят настоящий food-город для детей и взрослых

В «Три вокзала. Депо» построят настоящий food-город для детей и взрослых

1 июня, в День защиты детей, на территории пространства «Три вокзала. Депо» пройдет костюмированный фестиваль «FOODГОРОD: ЕШЬ/ТАНЦУЙ/ДЕПО», который превратит кластер в food-город с дорожными знаками, оживленными улицами и искусством.

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