В «Три вокзала. Депо» построят настоящий food-город для детей и взрослых

1 июня, в День защиты детей, на территории пространства «Три вокзала. Депо» пройдет костюмированный фестиваль «FOODГОРОD: ЕШЬ/ТАНЦУЙ/ДЕПО», который превратит кластер в food-город с дорожными знаками, оживленными улицами и искусством.