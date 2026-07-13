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Спутниковый прицел над “Алабугой”: почему расширение производства “Гераней” не пытаются скрыть от врага

Спутниковый прицел над “Алабугой”: почему расширение производства “Гераней” не пытаются скрыть от врага

Спутниковый прицел над “Алабугой”: почему расширение производства “Гераней” не пытаются скрыть от врага Юлия ЧелкановаПубликация спутниковых снимков особой экономической зоны “Алабуга” в Татарстане вызвала широкий резонанс в информационном пространстве.

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